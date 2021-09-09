В Калуге появится канатная дорога через Оку

Для строительства канатной дороги через реку Оку в Калуге одобрили инфраструктурный кредит. Об этом сообщает «Интерфакс».

Объект появится в центральном районе города, его возведение планируют начать в 2022 году. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, канатная дорога позволит создать на другом берегу Оки жилой район размером 43 тысячи квадратных метров.

«Сегодня территория Калуги разрезана рекой и для дальнейшего развития города необходимо, безусловно, повышать связанность территорий», — заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правкомиссии.

Отмечается, что конечными точками транспортного маршрута, куда войдет канатная дорога, станут горнолыжный комплекс «Квань» и музей космонавтики имени Циолковского.

Ранее в августе на территории «Розы Пик» в Сочи установили первый в России мост с прозрачными ступенями длиной 32 метра. Его возвели на высоте 2320 метров. Объект открыт для посещений в любое время года, однако желающим пройтись по мосту придется надеть страхующее оборудование.