Построенный по чертежам Леонардо да Винчи мост попал в Книгу рекордов России

Мост, построенный в Омской области по чертежам Леонардо да Винчи, попал в Книгу рекордов

Самонесущий перекидной мост, построенный в Омской области по чертежам Леонардо да Винчи, попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщает «Омск Здесь».

Сооружение длиной 13 метров и шириной четыре метра находится в поселении Азъ Градъ. Оно стало самым большим деревянным мостом в стране, созданным по чертежам знаменитого итальянским художника.

Уточняется, что в нем нет гвоздей, поэтому конструкция держится благодаря бревнам, из которых она собрана. Она проходит через искусственный водоем Изумрудное.

Мост создан Иваном Скоморощенко, который работал над этим проектом более десяти лет. Хотя у него на руках были эскизы Леонардо Да Винчи, чертежами и расчетами он занимался самостоятельно. В итоге мост удалось возвести к Масленице. Он был открыт 21 марта, а рекорд зарегистрировали три месяца спустя — 22 июня. Фото готового сооружения отправили в в музей Леонардо да Винчи в Италии.

