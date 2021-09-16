Гастрономический фестиваль в Ульяновске соберет более 100 ресторанов

В Ульяновске пройдет гастрономический фестиваль Volgastro Fest, который соберет более 100 ресторанов. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на администрацию мэрии.

Мероприятие стартует 1 ноября. Оно будет нацелено на развитие кулинарии, в том числе малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания. Кроме того, ожидается, что представленные на фестивале национальные и фирменные блюда позволят лучше узнать регионы Поволжья и повысят их туристическую привлекательность.

Уточняется, что на Volgastro Fest будут присутствовать представители ресторанов из восьми городов, а именно — Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова и Чебоксар. В рамках фестиваля также пройдет конкурс, по результатам которого будет выбран лучший шеф-повар Поволжья.

Ранее стало известно, что на волжском берегу в Ульяновске пройдет субботник в рамках осенней акции «Дни Чистой Волги». Мероприятие запланировано на 17 сентября. Ульяновцам предлагают поучаствовать в сборе мусора на территории между двумя мостами — Императорским и Президентским.