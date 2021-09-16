В Ульяновске пройдет акция «Дни чистой Волги»

На волжском берегу в Ульяновске пройдет субботник в рамках осенней акции «Дни Чистой Волги». Об этом сообщает «АиФ-Ульяновск».

Мероприятие запланировано на 17 сентября. Ульяновцам предлагают поучаствовать в сборе мусора на территории между двумя мостами — Императорским и Президентским. Сбор желающих присоединиться к субботнику запланирован на 11:00 на улице Степана Разина.

«Мероприятия по очистке берегов реки Волги на территории Ульяновской области проводятся с 2012 года и стали уже традиционными», — рассказала министр природы и цикличной экономики Гульнара Рахматулина.

Отмечается, что акция организована в рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В августе сообщалось, что в Бурятии прошел первый чемпионат по сбору мусора на Байкале. В нем приняли участие 105 человек, из них 55 — дети. Сбором мусора занялись сотрудники Улан-Удэнского авиазавода и волонтеры НКО «Новая Энергия» с семьями. Участникам удалось собрать 100 мешков мусора всего за два часа.