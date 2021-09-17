В Казани откроют выставку анимационных игрушек

В стенах музея-заповедника «Казанский Кремль» откроется выставка анимационных игрушек. Экспозиция будет доступна к посещению с 23 сентября по 27 марта 2022 года, передает «Татар Информ».

На выставке будет представлена коллекция владельца крупнейшего в России собрания анимационных оптических игрушек Максима Савельева. Беседуя с журналистами агентства, коллекционер рассказал, что посетители выставки смогут больше узнать об истории кинематографа и анимации.

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«Экспозицию представят исторические экспонаты, которые будут "поддержаны" специально разнообразными интерактивными приборами. С последними можно будет взаимодействовать: попытаться самостоятельно воспроизвести иллюзию или анимационный эффект», — отметил он.

По словам Савельева, экспозиция, включающая около сотни экспонатов, займет практически все пространство выставочного зала «Манеж». В дни проведения выставки также будут проводиться различные мастер-классы и лекции для тех, кто захочет более серьезно ознакомиться с историей анимации. Отмечается, что для самых маленьких гостей организаторы создали игровой путеводитель по выставке.

Ранее сообщалось, что в Воронежском областном художественном музее имени Н.Н. Крамского с 16 сентября по 5 декабря 2021 года будет доступна к посещению выставка «Передвижники: правда жизни».