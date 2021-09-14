В воронежском музее откроется новая художественная выставка

В Воронежском областном художественном музее имени Н.Н. Крамского откроется выставка «Передвижники: правда жизни». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Экспозиция будет доступна к посещению с 16 сентября по 5 декабря 2021 года. Выставка посвящена 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок и проведению первой выставки.

Известно, что в музее представят более 60 произведений из воронежского собрания и десяти из собрания Третьяковской галереи. Среди них будут работы русских живописцев Крамского, Дубовского, Ярошенко и других.

«Художники в своих картинах отражали насущные проблемы современности, жизнь русской деревни, историю России, родную природу, создали галерею портретов русских писателей, композиторов, общественных деятелей, своих коллег художников», — говорится на сайте музея.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Барнауле откроют выставку картин глухих художников. Экспозицию «В мире тишины» организуют в музее «Город». Ее запуск будет приурочен к Международному дню глухих и 95-летию Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Выставку можно будет посетить до 10 октября.