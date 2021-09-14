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В Барнауле откроют выставку картин глухих художников

В Барнауле 15 сентября откроют выставку картин глухих художников «В мире тишины»
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Фото: Voginfo.ru

В Барнауле 15 сентября в 11:00 откроют выставку картин глухих художников «В мире тишины». Об этом сообщает сетевое издание «Глас народа».

Экспозицию организуют в музее «Город», расположенном на улице Льва Толстого. Ее запуск будет приурочен к Международному дню глухих и 95-летию Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Выставку можно будет посетить до 10 октября.

В пресс-центре администрации Барнаула рассказали, что в проекте поучаствовали 16 художников. Все они являются членами Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». На экспозиции будет представлено 100 картин.

Отмечается, что впервые такая выставка прошла в декабре прошлого года по инициативе комитета по социальной поддержке населения Барнаула. После этого экспозицию решили организовывать чаще, а к ее созданию привлекать больше художников.

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