В Крыму открылась выставка русского авангарда

В Крыму в Воронцовском дворце открылась выставка «Малевич VS Филонов. Диалог двух школ»

В Крыму состоялось открытие второй части выставочного проекта «Малевич VS Филонов. Диалог двух школ». Об этом сообщается на сайте Минкульта.

Выставка, посвященная российскому авангарду 1920-1930-х годов, организована в рамках федерального проекта «Творческие люди» и национального — «Культура».

Известно, что по задумке организаторов инсталляция разделена на два взаимодополняющих эпизода: «Ученики» и «Мастера». Первый эпизод «Ученики» показали в Севастополе 28 июля.

Второй эпизод «Мастера», в который вошли оригинальные работы художников Малевича и Филонова и их избранных учеников, презентовали 7 сентября в Воронцовском дворце. Согласно информации, в экспозиции представлены более 30 работ, отобранных из региональных и частных собраний, а также из коллекции Государственного Русского музея.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Сочи пройдет выставка работ выдающихся фотожурналистов. Событие станет частью экспозиции юбилейного XXV Форума современной журналистики «Вся Россия-2021». Помимо работ лауреатов конкурса, участники мероприятия также увидят фотографии победителей региональных конкурсов.