В Челябинск привезли исторические экспонаты Царского села

Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» в Историческом музее Южного Урала начнет свою работу с 3 сентября. Об этом сообщает «Челябинск Сегодня».

Экспозицию подготовил исторический парк «Россия – моя история». Так, посетители смогут увидеть произведения искусства и предметы быта из дворцов Царского села.

Часть экспонатов сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, однако некоторые удалось спасти. «Одним из центральных экспонатов выставки стала скульптура путти, которую после освобождения Царского села от фашистов не стали восстанавливать, чтобы зрители могли прочувствовать весь трагизм тех событий», — говорится в сообщении.

В музее также будут представлены предметы мебели и быта, уцелевшие после оккупации. Выставку можно посетить до 20 октября.