В квартире уссурийского актера нашли коллекцию слонов

Российскому актеру драматического театра ВВО Андрею Болсуновскому принадлежит коллекция слонов. На протяжении десяти лет он собирал ее, привозя из каждой поездки фигурку животного. В уссурийской квартире в Приморье он ставит их на полки и столики в разных комнатах. В «слоновьем царстве» россиянина сейчас насчитывается около 140 предметов. Об этом сообщает агентство UssurMedia.

Необычное хобби появилось после того, как однажды его знакомые подарили латунную статуэтку африканского зверя. Артист был настолько заинтересован, что сам начал искать новые предметы и просить знакомых по возможности привозить слонов из разных стран. Например, у него уже есть животные из Сомали, с острова Бали, а также из российских городов: Казани, Евпатории и остальных.

Мраморные слоны, которых нашел корреспондент агентства в доме актера, застали еще СССР. В 1950-1960-х они считались «неотъемлемым элементом советского интерьера» и массово производились на фабриках и заводах из мрамора или фарфора. Уточняется, что изготавливался целый набор из семи зверей, которые активно расставлялись в домах. В 1980-х мода изменилась, и слонов заменили на хрустальную посуду.

На данный момент артист имеет только два таких мраморных слона и продолжает разыскивать еще пять. В планах россиянина — найти все существующие виды советских слонов.

Кроме того, уссурийских артист даже решился на татуировку, захотев набить на каждом предплечье «по половинке слона». Он пояснил, что так можно было бы «складывать» целое животное на теле, однако вскоре россиянин отказался от идеи, оставив только одну слоновью половину. Затем он все-таки сделал на ноге второе изображение любимого животного.

Ранее стало известно, что жительница Красноярска около 30 лет собирала коллекцию предметов из «киндер-сюпризов». Затем женщина решила продать все изделия, которые она находила в шоколадных яйцах.

В Казани же стартовала выставка LEGO, посвященная волшебному миру Гарри Поттера. Людмила и Елизавета Коноровы создавали коллекцию около 20 лет.