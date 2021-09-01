К 300-летию Екатеринбурга издадут энциклопедию с неизвестными фактами о городе

В честь 300-летия Екатеринбурга издадут энциклопедию с неизвестными научными фактами о городе. В сборник также войдет информация о перспективных разработках местных ученых. Об этом сообщает URA.RU.

Как рассказал председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, научная история города началась еще в XIX веке — тогда было создано Уральское общество любителей естествознания и проводились научно-промышленные выставки.

Сборник опубликуют в рамках муниципальной программы «Екатеринбург — столичный город», которую планируется реализовать к 2025 году.

«За три столетия Екатеринбург прошел через огромное количество важнейших вех, его создавали и развивали удивительные люди. И наша цель — зафиксировать, не дать забыть эти события и имена», — добавил главный редактор будущей книги Виктор Маслаков.

Ранее в августе стало известно, что в Екатеринбурге и его окрестностях построят девять новых парков. Зеленые зоны появятся не только в исторических, но и центральных районах. Так, неподалеку от цирка и ледовой арены возведут парк «Уральский лес», а на улице Февральской революции старинную усадьбу превратят в креативный кластер.