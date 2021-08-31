В трех башнях Нижегородского кремля откроются музеи

Торжественное открытие музеев в трех башнях Нижегородского кремля состоится 1 сентября. К посещению станут доступны Никольская, Зачатьевская и Ивановская башни. В них появятся тематические экспозиции, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Так, на двух ярусах Никольской башни откроется постоянная выставка «Град в усть Оки», которая будет рассказывать о периоде зарождения Нижнего Новгорода: о первых жителях крепости, их занятиях, о князьях и о том, какое место занимал город в истории страны. Здесь посетители смогут увидеть подлинные предметы XIII века и узнать об археологических раскопках на территории области.

В Зачатьевской башне стартует выставка «На лицевой стороне», где будут представлены наличники деревянных домов Нижегородской области. Экспонаты для нее в течение пяти лет собирали работники нижегородского музея-заповедника во время экспедиций по забытым деревням. Экспозиция будет временной, ее можно посетить до 8 ноября.

В первом ярусе Ивановской башни будет представлена постоянная экспозиция, посвященная подвигу народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского — там обновят выставку, которая открылась еще в 2005 году. Экспозиция, на которой представлены оригинальные предметы XVII века, будет также оснащена современными технологиями.