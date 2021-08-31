Башкирские краеведы создали карту исторических топонимов

Башкирские краеведы из села Кандрыкуль Туймазинского района создали карту исторических топонимов. Об этом сообщает издание «Туймазинский вестник».

На карте отмечено более 80 объектов, она охватывает территории площадью 80 квадратных метров, в том числе озеро Кандрыкуль, села Кандрыкуль и Кандры-Кутуй, деревню Кандры-Тюмекеево.

«Официальная географическая карта местности существует давно. Мы обогатили ее, добавив исторические топонимы — возвышенности и низины, родники и ручьи, большая часть из которых уже исчезла или видоизменилась», — рассказал один из создателей карты Раян Багаутдинов.

Краеведы нанесли на карту объекты, о которых могут знать только местные жители. Председатель Общества краеведов Республики Башкортостан Марат Зулькарнаев назвал происходящее историческим событием и поблагодарил участников создания карты.

Ранее сообщалось, что 13-летний школьник из Грозного разработал мобильное приложение для изучения чеченского языка. В приложении есть два режима: игра и словарь. Если пользователь захочет сыграть, то на экране будут появляться картинки с предметами — их названия нужно ввести в специальное поле. В случае правильного ответа раздается звук фанфар. При ошибке голос на чеченском произносит фразу «Неправильно или некорректный ввод».