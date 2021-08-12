Россиянам покажут мюзикл о репке на бурятском языке

Театр кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ покажет россиянам новый мюзикл на бурятском языке под названием «Дууша Репкын Ульгэр» («Поющая репкЭ»). Об этом сообщает издание Asia Russia.

Как отмечается, премьера музыкально-пластического спектакля состоится 13 августа. Зрителям представят историю о том, как обитатели огорода — насекомые и животные — спасают репку от страшного змея, которого нет. Продолжительность мюзикла составит 40 минут.

Режиссером-постановщиком спектакля стал художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Бурятии Эрдэни Жалцанов, музыку к нему написала Сарантуя Жалцанова. Также в постановке задействованы артисты-кукловоды и актеры, являющиеся заслуженными артистами Бурятии.

В июле стало известно, что в эфире российского федерального канала впервые появится бурятский ситком. Речь идет о комедии «Маньячелло» режиссера Жаргала Бадмацыренова, который покажут на канале ТНТ.