В Ярославской области заработает «Пушкинская карта» для покупки билетов в музеи

В Ярославской области с 1 сентября заработает программа «Пушкинская карта», в рамках которой жители региона смогут бесплатно получить возможность посетить театры и музеи. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил на своей странице в Facebook губернатор Дмитрий Миронов.

«Получить такую карту номиналом 3 тысячи рублей на покупку билетов в учреждения культуры смогут все жители области в возрасте от 14 до 22 лет», — отметил глава региона.

По его словам, оформить карту можно через мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Кроме того, ее можно получить в пластиковом виде в отделениях Почта Банка.

На данный момент участниками программы в Ярославской области захотели стать 15 учреждений культуры: музеи, театры, филармония и концертно-зрелищный центр. При этом ожидается, что уже в следующем году номинал данных карт в регионе повысят до 5 тысяч рублей.

