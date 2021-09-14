В Новосибирске пройдет 48-часовой фестиваль современного искусства

Фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» пройдет в административном центре Сибирского федерального округа с 17-го по 19 сентября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Отмечается, что одна из главных целей фестиваля — продвижение творчества современных сибирских художников. Концепция мероприятия берет начало в Берлине, где уже на протяжении 20 лет проводится фестиваль «48 часов Нойкельн» (48 Stunden Neukölln), ежегодно собирающий около 75 тысяч зрителей. Благодаря этому проекту Нойкельн из неблагополучного района Берлина превратился в значимую точку на карте международной культурной сцены.

В рамках «48 часов Новосибирск» в городе будут представлены выставки, перформансы, интервенции, дискурсивные форматы и другие события. Темой фестиваля 2021 года стала «Ошибка выжившего».

«Она открывает возможность для художественных высказываний экзистенциального толка, затрагивающих проблемы смысла жизни и смерти либо же механизмы отбора, исключения, ошибок или заблуждений. С другой стороны, тема допускает и более специфические измерения для сегодняшнего дня: состояние гражданского общества, колониализм, изменение климата или пандемии», — отмечают организаторы.

Впервые «48 часов Новосибирск» состоялся в сентябре 2019 года. В 2020-м фестиваль получил премию в области современного искусства «Инновация-2020» в номинации «Региональный проект».