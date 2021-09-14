Россияне увидят красоты курильского заповедника

В заповеднике «Курильский» завершили съемку материала для медиапроекта

В заповеднике «Курильский» завершена съемка материала для проекта «Южные Курилы — уникальная островная природа России». Об этом сообщает Sakhalin.info.

По информации издания, проект поможет перенести зрителей в мир вулканов, диких животных, редких краснокнижных растений и живописных туристических маршрутов. Главная цель проекта — рассказать и погрузить наблюдателя в атмосферу природного равновесия, «которая еще сохраняется на заповедных территориях России».

Киностудия Aves в летнем сезоне 2021 года отсняла растительное, животное разнообразие и уникальный старовозрастной лес на экологической тропе «Столбовская». Также удалось снять вулкан Менделеева и кальдеры вулкана Головнина с кальдерными озерами Горячее и Кипящее, живописный полуостров Весловски.

Съемки проводили и на островах Осколки Малой Курильской гряды. Работа выполнена для создания межпрограммных роликов о биологическом разнообразии, эколого-туристических маршрутах, главных природных и исторических достопримечательностей заповедника.

После реализации проекта материал планируется использовать для дополнения к образовательным программам в учебных заведениях, на тематических форумах, конференция, семинарах и лекториях.