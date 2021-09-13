В Челябинской области на волю выпустили десять редких птиц

В Челябинской области из центра реабилитации хищных птиц выпустили на волю десять редких балобанов. Об этом сообщает «Вести Южный Урал».

Краснокнижные птенцы появились на свет весной в Кизильском районе. На территории Урала этот вид пернатых почти отсутствует, а их общемировая популяция за последнее время уменьшилась на 47 процентов. Специалисты работают над восстановлением этого вида птиц.

Отмечается, что в первые месяцы после рождения за балобанами следили их родители и орнитологи. Они учились летать, охотиться и к осени окончательно окрепли. Сейчас специалисты собрали разрешения и документы, чтобы отправить птиц в естественную среду обитания. Они пролетели над заповедником Аркаим.

На Урале уже в 13-й раз отпускают в небо балобанов. Всего удалось вернуть в естественную среду порядка 200 особей этой редкой птицы. Таким образом специалисты пытаются восстановить численность краснокнижных пернатых.

