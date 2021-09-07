Житель Уфы Эльбрус Нигматуллин, неоднократный обладатель звания «Самый сильный человек России», спас сову. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Вчера на трассе на моих глазах фура сбила сову. Я ехал сзади грузовика. Остановился посмотреть, жива ли птица. Лежала без признаков жизни, но когда взял на руки, она открыла глаза», — рассказал Нигматуллин. Спортсмен забрал птицу домой, чтобы вылечить ее. Комментаторы посоветовали ему отвезти сову к ветеринару на обследование.

В следующей публикации Нигматуллин сообщил, что сова провела ночь у него дома, затем ее отвезли в приют. Птица жива, у нее нет переломов и серьезных травм. Спасатели решили еще сутки понаблюдать за ее состоянием и затем отпустить в дикую природу.

В июле Нигматуллин поднял самолет и платформу общим весом почти полторы тонны — 1476 килограммов. Таким образом он установил рекорд, признанный Федерацией силового экстрима России.