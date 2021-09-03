Для птиц в бурятском нацпарке обустроили галечники и порхалища

В нацпарке Тункинский в Бурятии обустроили галечники и порхалища для птиц. Об этом рассказали в учреждении, передает «Байкал Daily».

«Обустройство галечников и порхалищ является одним из важных условий улучшения жизни боровой дичи. Мелкая галька необходима для переваривания грубого корма. Птице необходимо иметь в мускульных желудках некоторое количество камешков, которые способствуют перетиранию съеденного корма», — объяснили там.

При недостатке твердых камней нужного размера птицы могут пролетать значительные расстояния в их поисках, в том числе вылетая на проезжие дороги, рискуя жизнью. Для предотвращения несчастных случаев и нужны галечники — кучки или площадки с крупным речным песком, мелким гравием и галькой.

Рядом с ними обычно устанавливают порхалища из песка, пепла и золы, в которых птицы принимают ванны для избавления от клещей, пероедов и других паразитов.

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