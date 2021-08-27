На озере в парке «Ергаки» посадили тысячу саженцев кедра

В Красноярском крае сотрудники природного парка «Ергаки» совместно с волонтерами высадили тысячу саженцев кедра возле озера Художников. Об этом сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона.

Озеро Художников является одним из самых популярных мест у туристов, однако из-за этого на экосистему территории оказывается сильная антропогенная загрузка — туристы вытаптывают траву и вырубают древостои для розжига костров.

В рамках акции волонтеры и сотрудники парка также убрали мусор и установили информационные щиты о запрете установки палаток и прохода по территории насаждений.

Ранее посетителям нацпарка «Куршская коса» в Калининградской области рассказали, где можно гулять и собирать грибы. Так, для туристов выделены специальные рекреационные участки, перед посещением которых надо изучить схему зонирования. За сбор грибов в запрещенных местах грозит штраф.

