Тебердинский заповедник превратят в национальный парк

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный в Карачаево-Черкесии, превратят в национальный парк. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Отмечается, что новый статус заповедника будет способствовать развитию экологического туризма в регионе. При этом территория объекта не изменится — он по-прежнему будет занимать более 112 тысяч гектаров земли.

В рамках преобразования планируется провести обследование лесов и различные санитарно-оздоровительные мероприятия. В правительстве считают, что это необходимо с связи с «ухудшением санитарного состояния лесных насаждений, вызванным лавинами, сильными ветрами, насекомыми и грибковыми заболеваниями». Однако провести эти работы сейчас мешает режим особой охраны заповедника.

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1936 году. На его территории есть горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных. Кроме того, там расположено более 150 озер и свыше 100 ледников.