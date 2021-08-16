В Орловском музее-заповеднике проведут Охотничий фестиваль

В Орловском музее-заповеднике «Спасское – Лутовиново» проведут II Охотничий фестиваль «Записки охотника». Об этом сообщает издание «Орелtimes».

Согласно материалу, праздник запланировали на 4 сентября. В программу фестиваля включили реконструкцию охоты, выставку охотничьих собак и трофеев, а также конкурс охотничьих баек, мастер-классы по приготовлению блюд охотничьей кухни и их дегустацию.

Кроме того, гости фестиваля смогут посмотреть спектакль, который покажет традиции дворянской охоты времен писателя Ивана Тургенева, который жил на территории заповедника. Вдобавок организаторы подготовили игры и викторины по циклам рассказа писателя «Записки охотника».

По информации издания, на площадках фестиваля также будут работать ремесленные мастерские с мастер-классами и детская зона с аниматорами.

Ранее в августе в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» прошел второй межрегиональный слет фотохудожников «Спасское-2021». Мероприятие состоялось 31 июля и 1 августа. В нем приняли участие почетный член и секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно, фотокорреспондент «Российской газеты» Сергей Куксин, преподаватель кафедры фотожурналистики МГУ Юрий Трубников, свадебный фотограф Александр Ноздрин и другие известные специалисты.