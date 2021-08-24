Посетителям нацпарка «Куршская коса» перечислили места для прогулки и сбора грибов

В национальном парке Куршская коса в Калининградской области посетителям рассказали, где можно гулять и собирать грибы. Об этом сообщает «Калининград.RU».

В учреждении уточнили, что для этого есть специально выделенные рекреационные участки, перед посещением которых надо изучить схему зонирования. Для удобства гостей разработан упрощенный вариант такой схемы.

За сбор грибов в запрещенных местах грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Такая деятельность ограничена в районе Королевского бора, у озера Лебедь, у высот Эфа и Мюллера, возле Танцующего леса — там можно лишь ходить по экологическим тропам.

Ранее сообщалось, что Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный в Карачаево-Черкессии, превратят в национальный парк. Территория объекта не изменится — он по-прежнему будет занимать более 112 тысяч гектаров земли.