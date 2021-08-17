В Калининградской области заметили краснокнижных богомолов

В Красноселье Калининградской области впервые были замечены краснокнижные богомолы. Об этом в своем Facebook рассказал директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов.

В своем посте он ссылается на сотрудницу Викторию Рожину, которая нашла личинки богомола обыкновенного, считающегося очень редким видом насекомых. «На самом деле вид это более южный, но, по последним данным, он расширяет свой ареал на север», — заявила она. При этом специалист добавила, что ранее богомолов в этом районе никто не встречал и официальной информации об их обитании под Калининградом пока нет.

Женщина также выложила несколько фотографий, сделанных во время похода с детьми в Красный лес. На снимках видно, как зеленые насекомые сидят на пальцах. На одном из кадров заметно, что богомол также залез на белую футболку мальчика.

Ранее под Рязанью местные жители засняли розовых тропических богомолов. На размещенных в сети фотографиях насекомое «из более тропических полос» запечатлено в траве. Некоторые пользователи подтвердили, что также видели богомолов такого цвета в своих деревнях.

В июле в национальном парке «Зигальга» на Южном Урале также была замечена редчайшая бабочка Аполлона с прозрачными крыльями. Уточняется, что численность этих насекомых сокращается от природных пожаров и нехватки цветов, нектаром которых они питаются.