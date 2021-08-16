Парк «Таганай» вошел в десятку самых популярных мест у туристов в России

Национальный парк «Таганай», расположенный в Челябинской области, попал в десятку самых популярных среди туристов мест в России. Материал публикует «Полит74».

По информации издания, список, состоящий из 10 наиболее посещаемых природных территорий, составили специалисты «Центра поддержки заповедного дела». Выяснилось, что с начала 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса, национальный парк «Таганай» посетили 128 тысяч человек.

Ранее в августе жителям Южного Урала порекомендовали наблюдать за самым масштабным звездопадом 2021 года в парке «Таганай». Сообщается, что ночью 12 и 13 августа очевидцы увидели пик потока Персеид, который также называют «Метелью августа». Известно, что астрономическое явление лучше всего было видно с полуночи до рассвета.