В Башкирии сфотографировали редкую летающую белку

Краснокнижная белка-летяга попала в объектив камеры туриста на территории нацпарка «Башкирия». Об этом со ссылкой на пресс-службу парка сообщает портал «Башинформ».

Зверек был замечен на стоянке эколагеря Привольная поляна. Сфотографировать его успел Эдуард Хамадеев.

Представители нацпарка указали, что последний раз редкое животное было замечено близ деревни Кутаново Бурзянского района много лет назад. По их словам, запечатлеть белку-летягу крайне непросто — все из-за того, что ведущий ночной образ жизни зверек очень редко спускается с деревьев.

Внешне животное напоминает короткоухую белку, однако от этого вида его отличает широкая кожная складка между передними и задними лапами. Эта необычная перепонка выступает в роли парашюта, когда зверек прыгает с ветки на ветку.

Отмечается, что популяция обыкновенных белок-летяг начала сокращаться из-за вырубки лесов. В настоящий момент данный вид занесен в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что стая краснокнижных белых цапель поселилась на озере Степное в Татарстане. Сотрудник заказника Роман Гринин уточнил, что впервые краснокнижных цапель в этих краях заметили пять лет назад. Тогда птицы появились близ деревни Красный Яр на реке Шешма.

