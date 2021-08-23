В лесах Тульской области после дождей вырос редкий краснокнижный гриб

В лесах Заокского района Тульской области после дождей появились редкие краснокнижные грибы. Об этом сообщает издание Myslo.

Так, среди грибов появился Ежовик коралловидный Herycium coralloides, внесенный в Красные книги Тульской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской областей.

Данный вид обычно растет на крупномерном валеже лиственных деревьев. В Тульской области он в основном встречается в широколиственных лесах, на больших поваленных бревнах берез, взяов или дубов.

Ранее сообщалось, что на территории заповедника Хакасский специалисты впервые за 15 лет пересчитали местных змей. Их разнообразие в заповеднике не большое, но каждый вид обосабливается и создает популяционную группировку. При этом змеи находятся не вместе: светлые обитают в степи, а темные — в болотах.