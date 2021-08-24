Стая краснокнижных белых цапель поселилась на озере Степное в Татарстане

Госкомитет РТ по биоресурсам: на озере Степное заметили шесть редких белых цапель

На территории заказника «Чистые луга» в Чистопольском районе Татарстана поселилась стая краснокнижных цапель. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканском Госкомитете по биоресурсам.

Сотрудник заказника Роман Гринин уточнил, что впервые краснокнижных цапель в этих краях заметили пять лет назад. Тогда птицы появились близ деревни Красный Яр на реке Шешма. «А на днях увидели шесть цапель недалеко от заказника на озере Степное», — добавил он.

Известно, что представители данного вида, как правило, обитают в степной и лесостепной зонах. Отмечается, что в последние годы белые цапли встречались в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Буинском, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском, Мензелинском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Спасском районах Татарстана.

Ранее сообщалось, что краснокнижную белую цаплю заметили в компании чаек на берегу Оки. Уточнялось, что редкую птицу сфотографировал орнитолог Юрий Галченков.