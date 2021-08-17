Краснокнижную белую цаплю заметили в компании чаек на берегу Оки

На берегу Оки в черте Калуги заметили краснокнижную белую цаплю. Об этом сообщает ГТРК «Калуга».

Редкую птицу сфотографировал орнитолог Юрий Галченков. «Большая белая цапля, две серые цапли, около 20-ти больших белоголовых чаек разных возрастов, несколько сизых и озерных чаек на отдыхе. Река Ока, Калуга, район дачи губернатора», — рассказал он.

В среднем полосе белая цапля практически не встречается. Она преимущественно обитает в теплых умеренных широтах Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Ранее на Южном Урале также была замечена редчайшая бабочка Аполлона с прозрачными крыльями. Уточняется, что численность этих насекомых сокращается от природных пожаров и нехватки цветов, нектаром которых они питаются.