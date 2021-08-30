В Твери заметили мигрирующую к Персидскому заливу редкую птицу

В районе Мигаловской набережной в Твери заметили редкую птицу — кулика-сороку, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщает издание Tvernews.

Как пояснил орнитолог-любитель Вадим Черкасов, заснявший птицу, сейчас особь мигрирует и ее основной путь проходит по Волге. Птица зимует на побережьях Персидского залива и Аравийского моря.

Кулик-сорока отмечен на местах гнездования в Тверской области в Калининском и Старицком районах по берегам Волги. Обычно он питается двустворчатыми моллюсками.

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