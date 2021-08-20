Губернатор Рязанской области выпустил серого журавля в естественную среду

Губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал в Окском государственном природном биосферном заповеднике в рамках рабочей поездки в Спасский район. Об этом сообщает «МедиаРязань».

Согласно материалу, во время визита глава региона выпустил серого журавля в естественную среду обитания. Перед этим специалисты окольцевали птицу, чтобы отслеживать ее перемещения.

Отмечается, что Любимов также ознакомился с деятельностью заповедника, который работает с 1959 года для восстановления животных в дикой природе.

Кроме того, губернатор встретился с работниками питомника, где содержатся все семь видов этих птиц в России. Основной задачей заведения является восстановление редчайшего журавля мира — японского журавля, которого Любимов и выпустил на волю.

«Очень важно, что мы в Рязанской области продолжаем заниматься таким нужным, благородным и нелегким делом, как сохранение редких видов птиц и животных, бережем нашу природу», — высказался Любимов в интервью журналистам портала.

В июле стало известно, что в Приамурье появится реабилитационный центр для краснокнижных птиц. Идею создать центр для пернатых предложило Управление по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Амурской области. Инициативу объяснили тем, что в Приамурье ежегодно обнаруживают до пяти занесенных в Красную книгу птиц, нуждающихся в помощи.