Путина пригласили на празднование 100-летия народного поэта Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов пригласил президента России Владимира Путина на празднование 100-летия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова. Видео их разговора публикует Telegram-канал журналистов кремлевского пула.

Меликов заявил, что участие президента «значительно поднимет статус праздничных мероприятий и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов — общепризнанный поэт великой России». Путин, в свою очередь, поблагодарил его и отметил, что это событие надо организовать «наилучшим образом».

«Я всегда езжу в Дагестан с особым чувством. Конечно, это событие большое. Надо подумать, как это организовать (...), потому что Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, но и вообще весь Советский Союз и Россию», — заявил президент.

Расул Гамзатов родился в 1923 году и выпустил первый сборник своих стихов в 20 лет. За свое творчество поэт был удостоен Сталинской и Ленинской премий. Одной из наиболее известных его работ стало стихотворение «Журавли», посвященное солдатам, погибшим в Великой отечественной войне. Стихи впоследствии перевели с аварского на русский и положили на музыку. Песню «Журавли» записал певец Марк Бернес. Гамзатов скончался в 2003 году.