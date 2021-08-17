Житель Дагестана плюнул в туристов из-за их наряда и снял это на видео

В Дагестане местный житель раскритиковал туристов из-за наряда — по его мнению, они были одеты непристойно для посещения республики. Инцидент был снят на видео, его разместил в сети Instagram-аккаунт @mkala_.

На опубликованных кадрах можно увидеть мужчину и женщину, гуляющих в горах рядом со стадом овец — на них надеты шорты выше колен, футболки и шлепки.

Вскоре к паре подошел незнакомец и сделал им замечание в агрессивной форме насчет внешнего вида. «Уважаемая! Это ваша цивилизация, да? И вы хотели ее нам показать, да? Нам не нравится такая цивилизация в публичном месте», — возмутился он. В конце видео слышно, как автор ролика плюнул в сторону путешественников.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети. Некоторые подписчики посчитали мужчину через чур консервативным, назвав его «диким». «Говорит он, а стыдно мне», «Первобытные проснулись», «Нашел беззащитных туристов и почувствовал себя героем», «Не лезьте со своими тараканами к обычным туристам», «Угомоните его кто-нибудь, а то как бешеный за людьми гоняется», — писали они.

Другие комментаторы встали на сторону дагестанца. «Правильно говорит, надо только повежливей», «Все правильно делает и говорит, нам не нужна такая цивилизация!», «Если не делать замечания, дальше хуже будет», «Этим людям надо изучить правила приличия в республиках, прежде чем ехать», — отмечали юзеры.