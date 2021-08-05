Россиянка побывала в Дагестане и рассказала о безопасности курорта для девушек

Россиянка вместе с подругой побывала в Дагестане и рассказала, насколько девушкам безопасно путешествовать по региону без сопровождения мужчин. Своим опытом туристка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что вначале чувствовала «небольшое переживание» перед поездкой на курорт, хотя понимала, что «на Дагестан много всякого наговаривают по старой памяти». По словам девушки, она была готова к тому, что к ним могут приставать местные мужчины с целью знакомства.

Тем не менее, страхи туристки не оправдались. Автор блога отметила, что к ним действительно подходили знакомиться, но проблем из-за этого не возникало.

«Некоторые мужчины нас вовсе здорово выручали: приглашали в семью на ужин, показывали дорогу и подвозили. Это все были разные люди. И это была бескорыстная помощь, совершенно другой уровень общения», — заявила россиянка.

Путешественница добавила, что никаких криминальных случаев в поездке не произошло. По мнению девушки, в республике было «безопасно ровно настолько, насколько безопасно где-нибудь в Москве».

Девушка считает, что при соблюдении стандартных мер предосторожности и уважительном поведении никаких конфликтов в поездке по Дагестану не возникнет.

«Мы с подругой вели себя скромно, старались быть везде вежливыми и приветливыми. Мы с благодарностью принимали помощь и, в свою очередь, пытались передать "эстафету добра"», — рассказала автор блога.

Ранее в июле россиянка побывала в Турции и опровергла миф о назойливости местных мужчин. Автор блога призвала российских женщин не обольщаться и не принимать за попытки флирта «настойчивые призывы» продавцов на рынке, пляже или в кафе.

