Россиянка раскрыла способы избежать приставания мужчин в Турции

Россиянка раскрыла способы избежать нежелательных приставаний мужчин в Турции. Своими советами девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам россиянки, излишние улыбки могут ввести в заблуждение местных мужчин, так как они могут принять доброжелательность за флирт.

«Вспомните, когда вы берете коктейль в баре, вам бармен делает разные композиции из фруктов на бокале, а вы начинаете мило улыбаться и благодарить его. Казалось бы, какие еще намеки? Но почему-то турки воспринимают это именно так. Вы подходите второй раз, третий и на четвертый он уже дает вам салфетку с его номером телефона», — поделилась наблюдениями девушка.

Также путешественница посоветовала не строить долгосрочных планов, когда речь идет о курортных романах с персоналом отелей. Как заявила россиянка, один сотрудник мог иметь до 20 романтических связей в течение одного туристического сезона.

Автор материала уточнила, что подобный сценарий достаточно популярен и у девушек-аниматоров, которые активно знакомятся как с обеспеченными европейскими туристами, так и с другими работниками отеля.

Ранее туристка из России выяснила настоящее отношение местных женщин к ее соотечественницам. Так, одна из уборщиц в хостеле рассказала, что среди турчанок бытует мнение, будто «русские женщины — нимфоманки», которые способны с легкостью увести мужчину из семьи.