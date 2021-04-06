Путешествия
 
Последние новости
Матвиенко рассказала о послании «нового времени» Путина Федеральному собранию
Психолог объяснил нежелание россиян вступать в брак
Определены главные мировые производители и покупатели вакцин от коронавируса
Названы способы обмана при покупке квартиры
Щербакова похвасталась подарком от Тарасовой
Правительство выделит миллиарды рублей производителям сахара и масла
В России начали разработку гибрида ядерного и термоядерного реакторов
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Визит Зеленского в Катар посчитали «непоправимым провалом»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка раскрыла способы избежать приставания мужчин в Турции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Россиянка раскрыла способы избежать нежелательных приставаний мужчин в Турции. Своими советами девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам россиянки, излишние улыбки могут ввести в заблуждение местных мужчин, так как они могут принять доброжелательность за флирт.

«Вспомните, когда вы берете коктейль в баре, вам бармен делает разные композиции из фруктов на бокале, а вы начинаете мило улыбаться и благодарить его. Казалось бы, какие еще намеки? Но почему-то турки воспринимают это именно так. Вы подходите второй раз, третий и на четвертый он уже дает вам салфетку с его номером телефона», — поделилась наблюдениями девушка.

Также путешественница посоветовала не строить долгосрочных планов, когда речь идет о курортных романах с персоналом отелей. Как заявила россиянка, один сотрудник мог иметь до 20 романтических связей в течение одного туристического сезона.

Автор материала уточнила, что подобный сценарий достаточно популярен и у девушек-аниматоров, которые активно знакомятся как с обеспеченными европейскими туристами, так и с другими работниками отеля.

Ранее туристка из России выяснила настоящее отношение местных женщин к ее соотечественницам. Так, одна из уборщиц в хостеле рассказала, что среди турчанок бытует мнение, будто «русские женщины — нимфоманки», которые способны с легкостью увести мужчину из семьи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отдохнувшая в Турции россиянка выяснила отношение местных женщин к «Наташам»
Поработавшая в Турции россиянка раскрыла схему местных «пользоваться иностранками»
Россияне оказались любителями новых знакомств на отдыхе
Путешествия
Путешествия00:0119 февраля

«Было обидно до слез»

Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
11:4331 марта

Россиянин пообедал на 300 рублей в популярном отеле Сочи и разочаровался

10:3231 марта

Туристка попыталась пробраться в свой номер через окно и умерла

09:4431 марта

Эксперты назвали оптимальную сумму денег для комфортного отпуска в Дубае

Путешествия00:02 1 января

«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»

В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
07:3531 марта

Многодетная семья рассказала о бюджетном отдыхе в Сочи

05:3631 марта

Россиянин поехал в Абхазию с целью развеять стереотипы и оказался обманут

20:3330 марта

Туристов из 13 российских городов лишили возможности летать в Турцию

Путешествия00:0127 декабря 2020

«Сидишь как будто в тюрьме»

Страх, давление и бесконечная тоска. Что ощущают россияне разных поколений из-за закрытых границ?
19:3330 марта

Российская стюардесса раскрыла способы избежать неприятных попутчиков

18:2930 марта

Миллиардеры устроили панику из-за маленького пожара в люксовом отеле и сбежали

17:2830 марта

Путин оценил Россию словами «посмотреть у нас есть что»

Россия
«За Садовым кольцом — там Россия»
Можно ли понять «загадочную русскую душу» с помощью науки? Отвечает ученая
«Земля на главной улице еще шевелилась»
 
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Новые правила экзамена на права, повышение пенсий и стоимости сигарет: главное о переменах в стране
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Все материалы
Мир
Африканцы потребовали от Германии денег за геноцид
США оказались на грани катастрофы из-за утечки радиоактивной воды
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Американцы пошли отмечать Пасху и устроили смертельную перестрелку
Дары с небес
Как папуасы приняли багаж американской армии за дары богов и создали культ США
Россия пригрозила ответить на ракетные угрозы со стороны Запада
Диктатура на минималках
«Корейский Горбачев» остановил репрессии и дал стране свободу слова. Почему его считают диктатором?
Все материалы
Бывший СССР
Белорусских мужчин отказались пустить на Украину
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Украину назвали «настоящим щитом» НАТО
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
На белорусском телевидении высмеяли Зеленского
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
На Украине рассказали о «выговоре» Байдена Зеленскому
Все материалы
Экономика
В МИД допустили появление в России альтернативы системе SWIFT
Россиян предупредили о подорожании вина и фруктов
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам
Желтый уровень опасности
Как китайские компании используют ваши личные данные в своих интересах
Российские психологи дали советы по возвращению в офис с удаленки
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
Все материалы
Силовые структуры
На свалке в Красноярске обнаружили контейнеры с маркировкой «химотходы»
ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Кисловодске
«Не более четырех смертей в год»
Российский врач подменил органы умершей пациентки. Он пошел на подлог, чтобы не портить статистику
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Появилась новая версия похищения бывшего офицера ФСБ тремя белорусами
«Там шел настоящий бой»
Россиянин 12 часов отстреливался от спецназа Росгвардии и ФСБ. Что известно о мытищинском стрелке?
Все материалы
Наука и техника
В Windows решат проблему с драйверами
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
Sony отменила предзаказы на PlayStation 5 в России
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Илон Маск высказался о российской «Амур-СПГ»
Раскрыта стоимость Xiaomi Redmi 9T в России
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
Легкоатлетка Клишина попозировала в купальнике и взволновала фанатов
«Я был смертельно напуган»
В Англии разгорается секс-скандал: тренеры годами насиловали юных игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
Российский биатлонист в гонке сломал палку и метнул ее в сторону соперников
Битва неудачников
Битва «Арсенала» с «Ливерпулем» и попытка «Лестера» остановить «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Емельяненко рассказал о «наглым образом» отобранном Mercedes от Кадырова
Александра Трусова«Нужно забыть это все как страшный сон»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она падает и проигрывает?
Вяльбе заметила на чемпионате России лыжницу в форме сборной Норвегии
Все материалы
Культура
Конфликт расставшихся Олега Майами и Айзы Долматовой попал на видео
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
Жена и дочь Уилла Смита признались в сексуальном влечении к женщинам
«Дальше будет еще труднее»
Илья Лагутенко о выживании в пандемию, любви к русскому рэпу и победе над ленью
Моргенштерн устроился официантом в собственный ресторан и украл огурец
Пропавшую лауреатку премии «Эмми» нашли мертвой под грудой мусора
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» вернулся в игру
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Сменившая пол бывшая участница «Дома-2» устроила скандал в такси
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Роскомнадзор передумал блокировать Twitter в апреле и назначил отключение на май
«Они все предвзяты»
Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру
Ведущей Первого канала внутри руки поставили швейцарский имплант
Все материалы
Ценности
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Все материалы
Путешествия
Россиянам разрешили въезд в Хорватию при выполнении одного из четырех условий
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
Парусная лодка врезалась в мегаяхту российского миллиардера и попала на видео
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
Мужчина бросился спасать своих детей в море и погиб на их глазах
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
В Крыму приготовились к массовому наплыву туристов уровня времен СССР
Все материалы
Из жизни
Эксперт по сну посоветовал способ быстрее засыпать и лучше высыпаться
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Бывший сотрудник «Макдоналдса» назвал способ донести до дома картошку фри свежей
Альберт Джонсон Уокер«С виду такой добрый и приятный человек»
Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
Зоопарк уличили в демонстрации собаки вместо льва
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»
Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
Ученые назвали «суперпродукт» от серьезных заболеваний
Все материалы
Появилось первое официальное видео с семиместным Hyundai Creta
Opel с эмблемой Subaru и другие грехи бейдж-инжиниринга
Вспоминаем оригинальные модели с чужими шильдиками и бастардов, о которых предпочли забыть
Renault Duster российской сборки начали отправлять за рубеж
Что можно купить вместо Aurus Senat за 24 миллиона рублей?
Гайд «Мотора» для тех, кто ищет способы потратить целое состояние на автомобиль
В России началась сборка кроссоверов Nissan с автопилотом
Три «пятёрки»: самые интересные BMW E60 в одном видео
Один из этих автомобилей продадут за рубль. Но кто станет покупателем?
Идеальную 57-летнюю «Волгу» продают по цене нового BMW
Все материалы
Дом
Найдены самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
В Московском регионе допустили отказ от льготной ипотеки
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Ярославль увидел преимущество в идее убрать город с банкнот
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Правительство предрекло исчезновение коммунальных квартир
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы