Отдохнувшая в Турции россиянка выяснила отношение местных женщин к «Наташам»

Россиянка съездила в Турцию и выяснила настоящее отношение местных женщин к ее соотечественницам. Об этом девушка рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, многие местные жительницы негативно относятся к путешественницам из России и называют их Наташами. Так, одна из уборщиц в хостеле рассказала, что среди турчанок бытует мнение, будто «русские женщины — нимфоманки».

«Турчанки ходят в длинных до пят платьях, стараются быть незаметными. Зато русские ничего не стесняются. Поэтому турки под властью обольстительных иностранок сходят с ума и женятся на них», — поделилась сотрудница объекта размещения.

Автору материала не понравился такой стереотип, поскольку многие российские туристки приезжают на курорты исключительно ради отдыха в компании родственников или друзей. Сама девушка отправилась в Турцию в отпуск вместе с сестрой и не планировала заводить курортные романы, о чем поделилась с читателями в блоге.

«Почему всех подметают под одну гребенку? Я даже стала обижаться на местных женщин», — резюмировала впечатления блогерша.

Ранее в январе съездившая в Занзибар туристка выяснила мнение местных жителей о русских женщинах. По ее словам, прежде всего россиянок выделяют яркие наряды, блестящие купальники и накачанные губы. Также путешественница столкнулась с мнением, что женщины из России не знают английский язык.