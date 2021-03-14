Перечислены стереотипы о россиянах за границей

Россиян за границей считают шумными, грубыми, невежливыми и даже асоциальными. Стереотипы о соотечественниках перечислил историк и специалист по туризму Лоран Тиссо, пишет издание Le Figaro.

Однако, как рассказал Тиссо, у этих мифов есть историческое объяснение: страна была «замкнута в себе» на протяжении долгого времени, а ее жители начали путешествовать по Европе и Западу после падения берлинской стены.

Российских олигархов иностранцы считают бизнесменами, которые не могут жить без шуб и дорогих часов, отмечает он. Кроме того, по его словам, русских упрекают за неумение притворяться: если они недовольны, то об этом станет известно всем вокруг.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев призвал россиян не ждать открытия границ Евросоюза в скором времени. По словам эксперта, россиянам не стоит надеяться, что весной границы Евросоюза откроются, а делать прогнозы о летнем туристическом сезоне пока рано. При этом вероятность открытия границ летом все же есть. «Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс», — предположил Игнатьев.