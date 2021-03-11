Поработавшая в Турции россиянка раскрыла схему местных «пользоваться иностранками»

Россиянка, проработавшая в туризме Турции несколько лет, раскрыла схему местных жителей «попользоваться иностранками». Об этом она написала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала пользовательница, она проработала аниматором в турецких отелях около пяти лет и заметила, что часто все происходит по одному и тому же сценарию. Ее коллеги-турки присматриваются к новоприбывшим гостям и знакомятся с понравившейся туристкой.

Затем каждый вечер они проводят вместе на пляже. «На этом курортный роман заканчивается», — подметила девушка.

Автор заявила, что как только девушка улетает, турки повторяют свою схему с новыми гостями отеля. «Поверьте, аниматору найти новую жертву не проблема», — поделилась россиянка. Однако блогер утверждает, что большинство туристов едут отдыхать именно с целью завести курортный роман, поэтому по возвращении домой влюбленные редко продолжают общаться и встречаться.

Тем не менее романы бывают и между сотрудницами отеля и иностранцами, и даже между двумя аниматорами — автор сообщила, что именно в Турции встретила своего мужа.

«Познакомились мы в первый же день, и как-то сразу закрутился роман. Как видите, мы уже 11 лет вместе и ждем третьего ребенка», — рассказала россиянка.

Ранее в феврале российская туристка, побывавшая в Турции, выяснила у местных жителей суть популярного прозвища Наташа, которое они используют для славянских девушек. Так, один мужчина ответил, что туркам нравится это имя, так как его, в отличие от многих других русских имен, легко произносить: оно «звучит как музыка».