Редкий тунец впервые заплыл в воды России

Редкий для российских вод восточный тунец впервые зашел в акваторию Дальневосточного морского заповедника в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей заповедником компании «Земля леопарда».

Там уточнили, что этот вид рыбы чаще встречается в теплых водах субтропиков и тропиков.

«Неожиданная находка была сделана во время дайвинга у острова Большой Пелис. Эти теплолюбивые рыбы одни из крупнейших на планете, в основном рождаются у берегов Филиппин и, словно неутомимые путешественники, доплывают до Калифорнии и Новой Зеландии», — говорится в сообщении компании.

Стаю редких рыб снял на камеру подводный видеограф Дмитрий Рудась, ролик опубликован на YouTube. «Это хищник, питающийся стайными рыбами: анчоусом, сардиной, скумбрией, а также головоногими моллюсками. Торпедообразное тело и мощная мускулатура тунца позволяют ему развивать феноменальную скорость до 90 километров в час», — пояснил научный сотрудник Лаборатории ихтиологии ННЦМБ имени Жирмунского ДВО РАН Александр Маркевич.