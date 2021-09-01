Встреча мужчины с сексуально неудовлетворенной морской змеей попала на видео

Житель Австралии опубликовал в TikTok видеозапись, на которой гигантская гладкая морская змея подплывает к нему и заползает на его доску для плавания.

На записи видно, как австралийский режиссер Броди Мосс катается на падлборде. Неожиданно из глубин океана появляется двухметровая морская змея и подплывает к мужчине.

«Обычно морские змеи избегают людей, но в это время года они становятся особенно активными, сексуально неудовлетворенными и потенциально агрессивными, так как ищут пару», — объяснил австралиец.

В какой-то момент змея кладет голову на доску, а затем разворачивается и уплывает прочь так же стремительно, как и появилась.

Мосс поворачивает камеру на себя и объясняет, почему рептилия подобралась так близко к нему. «Эта старая змея тоже ищет пару, но у нее нет преимуществ перед молодыми особями. Поэтому они такие неудовлетворенные. Если вас когда-нибудь и укусят, то именно в такой момент», — пояснил режиссер.

Видео быстро набрало более 14 миллионов просмотров. Пользователи TikTok в комментариях поделились своими впечатлениями от увиденного. «Теперь я думаю о том, какое безумие, что есть змеи, которые живут исключительно в море», — написал один из пользователей. «Тринадцатая причина никогда не ездить в Австралию», — пошутил другой.

Водяные змеи обитают в теплых прибрежных водах Индийского и западной части Тихого океанов. Они выплывают на поверхность, чтобы дышать. Самцы водяных змей плохо видят и иногда могут перепутать человека с потенциальной парой. Хотя эти рептилии ядовиты, и их яд может быть смертелен для людей, эксперты утверждают, что заниматься дайвингом в период, когда у змей наступает брачный сезон, не опасно.

Гладкая морская змея — самая распространенная морская змея у северного побережья Австралии. Эти рептилии могут вырастать до двух метров в длину, они обладают плоским хвостом и большими легкими, которые позволяют им проводить по несколько часов под водой. Змея ядовита, хотя редко кусает людей и активно охотится на мелкую и среднего размера рыбу, креветок и крабов. Рептилия предпочитает охотиться ночью.

Ранее австралийские ученые выяснили, что во время брачного периода гладкие морские змеи (Aipysurus laevis) нередко принимают аквалангистов за самок. Чтобы различать объекты под водой, им приходится полагаться на обоняние, а оно действует лишь на малом расстоянии.