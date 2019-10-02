Рыбак умер от укуса морской змеи впервые за 80 лет

В Австралии рыбак скончался от укуса морской змеи. По данным издания The Mirror, такого не случалось в течение 80 лет.

23-летний Гарри Эванс (Harry Evans) из английского города Пул, графство Дорсет, работал на рыболовном траулере у побережья Австралии в октябре 2018 года. Мужчина смотрел, что попало в рыболовную сеть, когда его укусила полутораметровая морская змея. Сначала рыбак ничего не почувствовал, но через некоторое время ему стало плохо. Вскоре он потерял сознание.

Члены экипажа вызвали врачей, вскоре на борт прилетел медицинский вертолет. Доктора попытались сделать сердечно-легочную реанимацию Эвансу, однако мужчина скончался еще до того, как траулер пристал к берегу.

По поводу его смерти возбудили расследование.

Посмертная экспертиза подтвердила причину смерти от укуса морской змеи.

Мать погибшего рассказала, что Эванс «обожал свой образ жизни и тяжелую работу». Несмотря на то что он переехал в Австралию, он поддерживал связь с оставшимися в Великобритании родителями.

30 сентября текущего года суд английского города Борнмут, графство Дорсет, окончательно признал причиной смерти мужчины несчастный случай.

Морские змеи практически не опасны для человека. Они часто запутываются в сетях рыбаков. Эти рептилии пускают в ход свои ядовитые зубы, как правило, при охоте, и очень редко — в случаях самообороны. Если морскую змею осторожно взять в руки, она не тронет человека, однако если причинить животному боль, оно молниеносно укусит. Яд вызывает тяжелые последствия и иногда приводит к летальному исходу.

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