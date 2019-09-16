Рыбак выловил рыбу с аномально большими глазами и съел ее

В северной Норвегии вблизи острова Аннёйаи 19-летний Оскар Ландал (Oscar Lundahl) ловил синего палтуса, но поймал морскую крысу — рыбу с огромными выпуклыми глазами. Об этом сообщает сайт Sky News.

Мужчина закинул крючок на глубину 800 метров и использовал в качестве наживки макрель. Извлеченная из воды рыба погибла в результате резкого изменения давления. Ландал забрал улов домой. Несмотря на уродливую внешность, рыба оказалась вкусной.

Морская крыса (другое ее название — рыба-химера) — дальний родственник акулы. Она не опасна для человека. Свое название рыба получила из-за длинного и тонкого хвоста, который, по мнению ученых, напоминает крысиный. Огромные глаза морской крысы отражают свет, подобно кошачьим, и помогают ей ориентироваться в темноте.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска Дмитрий Гисс выловил в реке Оби гигантскую щуку. Рыба весила 13,5 килограмма и была 130 сантиметров в длину.

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