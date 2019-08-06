Россиянин поймал щуку размером с человека

Житель Новосибирска Дмитрий Гисс выловил в реке Оби гигантскую щуку. О своем улове он сообщил на рыболовном форуме FishingSib.

Гисс рассказал, что последние четыре года ловит рыбу на спиннинг по рекомендации лучшего друга. Как правило, за сезон новосибирцу удавалось выудить до десяти особей. Ранее самым крупным его уловом была щука весом 2,5 килограмма.

«Всегда представлял, какие ощущения испытывают рыбаки, когда ловят трофейную рыбу, — признался Гисс. — И вот это случилось».

Дмитрий Гисс с уловом Фото: Дмитрий Гисс / ishingsib.ru 1 /3

Россиянину удалось поймать щуку весом 13,5 килограмма и 130 сантиметров в длину. Гисс подчеркнул, что вытащить улов на берег оказалось непросто, поскольку рыба сопротивлялась. «Щука сделала столько пируэтов, но после пяти минут борьбы она сдалась. [Взял ее] рукой за жабры и [вынес] на берег», — вспоминает рыбак.

Щука — рыба семейства щуковых, распространенная в пресных водах Евразии и Северной Америки. Особи этого вида живут в прибрежных зонах, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах. В среднем щука вырастает до метра в длину и весит около восьми килограммов.

В июле сообщалось, что в Кировской области рыбак поймал в реке Вятке сома размером с человека. Мужчину в камуфляжной куртке сфотографировали на берегу водоема с огромной рыбой в руках. «Малыш сом из Вятки! — подписал автор публикации. — Взял на квок».

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