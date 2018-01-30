Рогатые щуки-драконы из Омска удивили британцев

Британские СМИ обратили внимание на снимки необычных щук-мутантов с четырьми рогами, сделанные омским рыбаком. Фото рыб опубликовало издание The Daily Mail.

Британцы назвали улов россиян «таинственным» и «ужасающим».

— The Siberian Times (@siberian_times) 29 января 2018, 13:56

Местные жители предполагают, что причиной появления мутаций могло стать загрязнение от находящегося неподалеку от места рыбалки Тарского горно-обогатительного комбината по добыче циркония. Некоторые считают, что во всем виноваты упавшие в тайгу ступени ракетоносителей: о таких случаях региональные СМИ писали в 2012 году.

Daily Mail также обратился к исследованию доктора Скроссмана (E.J. Crossman), члена Клуба рыболовов Великобритании, в котором говорится как минимум о шести случаях обнаружения щук с рогами.

Впервые упоминания о неординарном улове появились на сайте «СуперОмск» 25 января. Издание сообщало, что местный рыбак Алексей Волков поймал неподалеку от деревни Черкушево щук-мутантов. «Одна щука весом 14 килограммов, другая — семь килограммов. Причем та, что поменьше, была с четырьмя рогами», — рассказал Волков и добавил, что прозвал пойманных рыб драконами.

Рогатых щук он поймал и съел примерно в конце прошлого года. Однако их головы решил не выбрасывать, а высушил и оставил висеть в гараже на память.

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