Снимки страшных морских тварей от российского моряка дошли до западных СМИ

Британское издание Daily Mail обратило внимание на российского рыбака из Мурманска, который публикует фотографии необычных подводных тварей.

СМИ отметили, что в не так давно в Twitter-аккаунте Федорцова появился снимок чудовища с восемью конечностями и человеческими зубами. Рыбак также смог запечатлеть самых редких морских тварей в мире: рыбу-волка и бородатого морского дьявола.

На обновления профиля Федорцова обратило внимание и российское издание TJ, назвав сборник снимков «Фантастические твари-2».

В российском сегменте интернета Федорцов прославился в декабре 2016 года. Тогда он рассказывал, что не был готов к славе и просто публиковал фотографии своего улова. В прошлом декабре Twitter моряка насчитывал 6,5 тысяч подписчиков. Сейчас за его аккаунтом следит 131 тысяча человек.

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