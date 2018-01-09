В Тихом океане поймали похожую на «Чужого» рыбу-гадюку

Ученые поймали редкую рыбу-гадюку в Тихом океане. Об этом сообщило издание The Sun.

Специалистам удалось выловить пять рыб-гадюк на глубине 350 метров недалеко от Тайваня. Четыре из них погибли сразу, последнюю поместили в холодную морскую воду, но она погибла день спустя.

Впервые подобную рыбу обнаружили в 1986 году, с тех пор она очень редко попадалась в сети рыбаков, поэтому относительно мало изучена. Ученые предполагают, что днем рыбы-гадюки живут на глубине 300-400 метров, а ночью поднимаются на глубину 150 метров.

Рыба-гадюка способна выдвигать челюсти за пределы рта, чем напоминает ксеноморфов из серии фильмов «Чужой». Они позволяют ей проглотить за один раз даже очень крупную рыбу. Она получила свое название за зубы, напомнившие клыки змей.

Они питаются ракообразными и костными рыбами, в том числе рыбами-удильщиками, которых, вероятно, привлекает светящееся и блестящее тело рыбы-гадюки.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!