Ныряльщик встретил десятиметрового «морского змея» и снял его на видео

dailymail.co.uk

Житель Новой Зеландии снял на видео необычное существо, напоминающее морского змея. Об этом сообщает Fox News.

21-летний Бен Лори (Ben Laurie) увидел его, когда вместе с друзьями занимался подводной охотой на желтохвоста возле мыса Бретт на новозеландском острове Северный. По его словам, существо длиной десять метров и толщиной 50 сантиметров дрейфовало вместе с приливом.

Ныряльщики предположили, что им попалось необычно крупное скопление планктона. «Но потом кто-то из ребят потрогал его и сказал, что оно совсем не мягкое. На ощупь, скорее, похоже на картон», — рассказывает Лори.

Позднее он выяснил, что встреченное ими существо могло быть пиросомой — огромной колонией беспозвоночных в общей оболочке. Размер отдельных особей составляет всего несколько миллиметров, однако вся колония целиком может вырастать до четырех и более метров в длину. «По-видимому, они водятся только на глубине две тысячи метров и редко встречаются на таком мелководье, — сказал ныряльщик. — Эта, наверное, была больной или еще что-нибудь».

В 2018 году сообщалось, что жительница новозеландского города Крайстчерч опубликовала в Facebook фотографии странного морского существа. У него имелся длинный хвост с двумя придатками по бокам, на крыльях были когти, а пасть заполняли острые зубы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!