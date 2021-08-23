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Возбужденные морские змеи приняли аквалангистов за самок и бросились на них

Австралийские биологи описали брачное поведение морских змей, путающих людей с самками
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Фото: Colin Marshall / Imagebroker.com / Globallookpress.com

Австралийские ученые выяснили, что во время брачного периода гладкие морские змеи (Aipysurus laevis) нередко принимают аквалангистов за самок. Их наблюдения описаны в работе, опубликованной в научном журнале Scientific Reports.

Данные, которые легли в основу исследования, собрал австралийский биолог Тим Линч (Tim Lynch). В середине 1990-х он нырял с аквалангом в районе Большого Барьерного рифа и обратил внимание на необычное поведение гладких морских змей. Они подплывали к нему, обвивались вокруг его ласт, а когда он пытался уплыть, бросались в погоню.

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Чаще всего это происходило между маем и августом, когда у морских змей продолжается брачный период. Большинство особей, которые проявляли интерес к людям, были самцами. Биолог полагает, что они путали аквалангистов с самками. Попытки уплыть лишь подтверждали их подозрения: именно так поступают самки, когда видят возбужденного самца.

По мнению исследователей, это свидетельствует о плохом зрении гладких морских змей. Чтобы различать объекты под водой, им приходится полагаться на обоняние, а оно действует лишь на малом расстоянии. «Они могут убедиться в том, что ты не самка, только лизнув тебя», — пояснил Линч изданию Live Science.

Гладкие морские змеи водятся на коралловых рифах в Тихом и Индийском океанах. Их длина может достигать двух метров. Они ядовиты, а их укус может быть смертельно опасен для человека.

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