Рыбаки поймали на удочку 36-килограммового сома под Смоленском

В Ярцевском районе Смоленской области рыбаки выловили из реки Днепр гигантского сома. Об этом стало известно из поста в сообществе «Любительская рыбалка. Смоленск» во «ВКонтакте».

Примерно две недели назад около деревни Боброво россияне поймали 36-килограммовую рыбу. Ее длина составила около 145 сантиметров. На фото видно, как рыбаки вдвоем держат сома, высота которого достает почти что их плеч. Чтобы поймать крупную рыбу местные жители использовали троллинг (прием, когда ловля рыбы происходит с помощью моторной лодки или катера — прим. «Ленты.ру») «на выходе из ямы». Помимо этого, они закрепили на удочку воблер, металлическую приманку.

По словам смолян, обыкновенна рыбалка превратилась в настоящую борьбу на полтора часа. «Но мы его взяли», — подытожили они.

Ранее россиянин, рыбачивший на Рыбинском водохранилище, поймал сома весом 90 килограммов. Александр Бобров рассказал, что рыбачил один. Гигантская добыча была выловлена с помощью квока — приспособления, специально предназначенного для приманки сомов.

В то же время житель Астраханской области показал редкий улов и удивил пользователей сети. На размещенном в сети кадре россиянин в панаме попозировал в лодке с большим зеркальным карпом. Такая рыба, обитающая в естественных водоемах, относительно редко попадается в астраханских реках.